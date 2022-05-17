Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбургской области в ковидные центры за сутки, 16 мая, поступил 31 пациент, что на 26 больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

В настоящее время лечение в стационарах получают 109 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 29 пациентов оценивается медиками как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены двое. Ещё 64 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 215 979 заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 42 случая.