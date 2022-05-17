София, , 13:26 — REGNUM Известный болгарский футболист, нападающий клуба ЦСКА (София) Георгий Йомов был допрошен в полицейском управлении столицы Болгарии по делу о перестрелке на одной из софийских автозаправочных станций 16 мая нынешнего года. Об этом 17 мая сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, Йомов был привлечен к следственным действиям в качестве свидетеля. Вместе с ним на вопросы правоохранителей ответила его спутница — болгарская певица Мария Цветкова.

Напомним, 16 мая два человека были ранены в результате инцидента с применением огнестрельного оружия на АЗС в районе Кольцевой автодороги Софии. Пострадавшие были доставлены в софийскую Военно-медицинскую академию, их состояние оценивается как тяжелое.