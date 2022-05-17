В Югре выявили 23 новых случая заболевания COVID-19
Тюмень, 17 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 17 мая госпитализировали 15 больных с COVID-19, 43 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За минувшие сутки в Югре выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Это на 23 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стала Нягань — 6.
С начала пандемии в Югре к 17 мая насчитывается 210 229 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 170 пациентов, 2542 скончались.