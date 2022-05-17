Москва, , 13:25 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 17 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 212 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 76 случаев меньше аналогичного показателя 16 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 288 человек, а днём ранее — у 335 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 122 новых случая заражения коронавирусом.

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