Мадрид, 17 мая 2022, 13:24 — REGNUM В общей сложности 752 человека и 275 автомобилей пересекли границу между Испанией и Марокко в Мелилье в обоих направлениях за первые семь часов после возобновления работы погранперехода. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные правительственной делегации Мелильи.
Открытие границы между Испанией и Марокко впервые за два года произошло в полночь. Каких-либо инцидентов в этой связи зафиксировано не было.
Отмечается, что поток движения из Мелильи в Марокко был больше, чем в обратном направлении.