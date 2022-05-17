Мадрид, 17 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В общей сложности 752 человека и 275 автомобилей пересекли границу между Испанией и Марокко в Мелилье в обоих направлениях за первые семь часов после возобновления работы погранперехода. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные правительственной делегации Мелильи.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

Открытие границы между Испанией и Марокко впервые за два года произошло в полночь. Каких-либо инцидентов в этой связи зафиксировано не было.

Отмечается, что поток движения из Мелильи в Марокко был больше, чем в обратном направлении.