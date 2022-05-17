Москва, , 13:24 — REGNUM В случае изъятия странами Запада замороженных активов Банка России в пользу киевского режима, что было бы фактически прямым воровством, российская сторона примет ответные меры. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это будет фактически прямое воровство», — сказал представитель Кремля.

Также он уточнил, что такого рода действие Запада «было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа», и этот ответ, по словам Пескова, будет продумываться.

При этом пресс-секретарь российского лидера уточнил, что представители Запада не сообщали Москве о таких своих планах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по переносу на один году запланированных на осень 2022 года выборов не принималось.