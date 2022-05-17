Москва, 17 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Санкции против России могут обернуться серьёзным мировым продовольственным кризисом. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, ситуация чревата. Вы понимаете, всё это происходит не по нашей вине. Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты. Но, к сожалению, введены вот эти санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», — заявил Песков.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими ревностями для мировой продовольственной безопасности.