Улан-Удэ, 17 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3022 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 043 человека, в том числе 25 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 136 356. За сутки выявлено 14 новых носителей, 11 человек госпитализировали в ковидные стационары.