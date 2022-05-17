* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:22 — REGNUM Источники в Кабуле сообщают, что в районе Хайрхана, в 17-м округе столицы Афганистана был взорван пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета «8 Собх».

Взорванный автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По словам источника, взрыв был вызван магнитной миной. В результате несколько членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившихся в пикапе, были доставлены в больницу.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют инцидент, характер взрыва и число жертв.