Тамбов, 17 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. По итогам первого квартала текущего года в Тамбовской области индекс производства пищевых продуктов увеличился на 5,4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pixabay.com Сахар

В частности, за указанный период производство сахара удвоилось по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и достигло 62 тыс. тонн. Причиной роста производства стало увеличение переходящего остатка сахарной свеклы 2021 года. В январе–марте также на 60% выросло производство сахара из мелассы — до 15 тыс. тонн пищевого сахара.

В январе–марте также в 2,3 раза выросло производство кисломолочной продукции по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Производство увеличивается в связи с ростом спроса. По данным производителей, мощности могут быть еще увеличены.

Кроме того, на 34% выросло производство молока, на 36% — сливочного масла, на 17% — производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы.

«Наши производители имеют возможность ориентироваться на рост спроса потребителей и соответственно увеличивать производство продуктов. Кроме того, в регионе продолжаются работы по модернизации оборудования и внедрению новейших технологий на предприятиях пищевой промышленности. Это также способствует росту производства», — подчеркнул глава области Максим Егоров.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2021 года в регионе выросло производство скота и птицы. Также в штатном режиме работает пищевая и перерабатывающая промышленность. В 2022 году планируется расширить посевные площади, в том числе по озимой пшенице и овощам так называемого борщевого набора.