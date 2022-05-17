Черкесск, 17 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлено должностное преступление, из-за которого в республике в течение нескольких лет были установлены завышенные тарифы на электроэнергию. Всего было переплачено 634 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили 17 мая в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Victor Задержание

Его фигурантом стал бывший начальник главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, ныне глава администрации Прикубанского муниципального района КЧР Мухамат-Амин Чомаев. Он задержан.

Как установлено в ходе проверки сотрудниками оперативно-разыскной части, чиновник в период с 2012 года по 2018 год превышал свои должностные полномочия и подписал ряд постановлений об установлении завышенных тарифов на электроэнергию.

«Указанные действия привели к необоснованному увеличению валовой выручки акционерного общества «Распределительная сетевая компания» и завышению тарифов для населения Карачаево-Черкесской Республики на услуги по передаче электроэнергии. В результате потребителям был нанесен ущерб на сумму более 634 миллионов рублей», — говорится в сообщении полиции.