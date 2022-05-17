Испания, 17 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Король Испании Хуан Карлос I вернется в страну и приедет в Саншеншо в ближайшие выходные. Об этом заявил глава муниципалитета Понтеведра Тельмо Мартин, сообщает агентство EFE.

Niabot (talk) Хуан Карлос I

По его словам, беглый испанский монарх намерен посетить парусную регату, в которой принимает участие яхта Bribón, капитаном которой он является.

«Я не знаю, будет ли он смотреть регату или примет в ней участие, но он будет здесь», — сказал Мартин.