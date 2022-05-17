Багдад, 17 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о том, что из-за последствий пыльной бури по всей территории страны были госпитализированы 4000 человек. Об этом 17 мая сообщает Shafaq со ссылкой на заявление ведомства.

@HorvanRafaat Пыльная буря-min

По последним данным, большинство пострадавших были доставлены в больницы из-за обострения лёгочных заболеваний.

Как сообщают журналисты, министерство здравоохранения страны призвало пожилых граждан оставаться дома до окончания пыльной бури. Отмечается, что пыльная буря охватила практически всю территорию страны от провинции Анбар до Персидского залива.

В числе причин непогоды называют ухудшение климата, участившиеся засухи в западных районах Ирака и резким уменьшением осадков.