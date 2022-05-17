Барнаул, , 13:18 — REGNUM В Устав Алтайского края для приведения в соответствие с федеральным законодательством внесут 28 изменений. Об этом по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в региональное законодательство в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» сообщает 17 мая телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Барнаул. Заседание рабочей группы по подготовке изменений в региональное законодательство в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». АКЗС

Одно из значимых изменений, связанных с новым федеральным законом, касается работы органов государственной власти в регионе. По словам представителя губернатора в АКЗС Натальи Кувшиновой, предлагается дополнить Устав новой статьей, определяющей систему органов госвласти в регионе (это АКЗС, Губернатор, правительство Алтайского края и иные органы госвласти региона).

«В Уставе появится новое положение: высшее должностное лицо субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации, если он как должностное лицо не исполняет надлежащим образом переданные государственные полномочия. В случае, если нарушения не были устранены, глава региона вправе отрешить от должности главу муниципального образования», — сказала Наталья Кувшинова.

Как сообщил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, ряд новых положений Устава касаются деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания — они также связаны с принятым в развитие норм Конституции федеральным законом о публичной власти. Так, будут отредактированы нормы о полномочиях АКЗС, а право законодательной инициативы закрепят за прокурором края в полном объеме (а не по вопросам ведения, как было ранее).

Изменения будут внесены в статью о правовом статусе депутата — согласно ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» теперь депутаты регионального уровня занимают государственные должности.

«Все депутаты теперь являются лицами, замещающими госдолжности, что налагает и ряд ограничений. Но при этом законодатель проводит границу между исполнением депутатских полномочий на постоянной профессиональной основе и на непостоянной. Для депутатов, исполняющих свои обязанности на непостоянной основе (их в АКЗС большинство) глобальных ограничений нет — предпринимательской деятельностью можно будет заниматься, как и раньше. Все нюансы нового правового статуса депутата в связи с новыми требованиями будут раскрыты в изменениях в соответствующий краевой закон, он будет разработан во втором полугодии», — пояснил Денис Голобородько.

По его словам, законопроект с поправками планируется внести на сессию краевого парламента в июне 2022 года. Перед этим его рассмотрят на заседании правительства Алтайского края. Разработку проекта документа совместно вели комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению и правительство Алтайского края при участии прокуратуры региона и минюста.

Напомним, в январе 2022 года сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Работа ведётся в рамках разработанного в РФ законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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