Москва, 17 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Россия не собирается вмешиваться в отношения между Финляндией и Швецией с одной стороны и членами НАТО с другой. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дело в том, что Финляндия и Швеция — это страны, которые подают заявку на вступление в альянс. Турция это член альянса. Это вопрос отношений между этими странами и отношений внутри альянса. Мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения», — заявил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.