Оренбург, , 13:16 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, фигурант дела признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а также полностью возместил ущерб, нанесенный организации.

Напомним, начальника областного бюро судмедэкспертизы задержали в декабре 2021 года. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Впоследствии были возбуждены новые уголовные производства по фактам мошенничества. В частности, мужчину обвинили в командировке по личным вопросам за счет госучреждения.

Следствием установлено, что возглавляя бюро судебно-медицинской экспертизы фигурант с апреля по ноябрь 2021 года без заключения договора аренды и соблюдения процедуры согласования с минздравом предоставил в пользование недвижимое имущество организации индивидуальному предпринимателю, специализирующемуся на предоставлении коммерческих (ритуальных) услуг гражданам. Это повлекло недополучение учреждением 984 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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