Калуга, 17 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области по результатам прокурорских проверок с начала 2022 года и в 2021 году возбуждено 18 уголовных дел в отношении руководителей организаций, допустивших невыплату заработной платы. Об этом сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность для руководителей предприятий, допустивших полную или частичную невыплату заработной платы работникам. Санкция названной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

По результатам надзорных мероприятий органов прокуратуры области в 2021 году и истекшем периоде 2022 года три руководителя калужских предприятий дисквалифицированы за нарушения в сфере оплаты труда. Реестр дисквалифицированных лиц ведется налоговыми органами, осуществляющими их регистрацию.