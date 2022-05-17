Москва, 17 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 17 мая дорожает пятый день подряд. Котировки движутся планомерно, но не без приступов повышенной волатильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«В процессе Brent превысила важную 20-дневную скользящую среднюю, нарушив целостность уровня $115 за баррель впервые с конца марта 2022 года. В начале европейской сессии цены немного откатились, но удерживались в плюсе.

Примечательно, что черное золото продолжило подъем несмотря на отсутствие договоренности в ЕС по вопросу отказа от импорта российской нефти из-за позиции Венгрии, которая выступила против введения эмбарго.

Во-первых, отдельные страны Евросоюза могут самостоятельно разрывать контракты с Москвой, как, например, планирует поступить Германия.

Во-вторых, основное внимание игроков на данный момент сосредоточено на стороне спроса, где перспективы улучшаются по мере выхода Китая из локдауна, который должен завершиться уже к 1 июня.

Учитывая сохранение высоких рисков перебоев в поставках на мировом уровне в сочетании с перспективами увеличения спроса, у нефти есть потенциал для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.

Brent столкнулась с барьером в виде верхней границы актуального диапазона на уровне $115. Для уверенного пробоя этой отметки и выхода из проторгованного канала фьючерсам может потребоваться дополнительный катализатор.

В противном случае цены ждет откат, поэтому трейдеры предпочитают пока не упускать из виду область $110 за баррель», — считает эксперт.

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