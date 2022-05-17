Москва, 17 мая 2022, 13:15 — REGNUM Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией, заявил 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры Москвы с Киевом на данный момент фактически приостановлены, так как украинская сторона не проявляет заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге».
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