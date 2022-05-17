Сеул, , 13:16 — REGNUM К 2026 году в Южной Корее планируют построить новую штаб-квартиру Объединённого комитета начальников штабов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий план был представлен 17 мая на парламентском брифинге.

Сообщается, что данное решение принято в связи с тем, что после перемещения президентской резиденции в офис министерства обороны ключевые офисы министерства заняли часть нынешнего здания комитета.

Предполагается, что штаб-квартиру Объединённого комитета начальников штабов перенесут в столичное оборонное командование в Намтэрёне на юге Сеула, где находится поземный командный бункер страны военного времени.

По предварительным подсчетам, переезд и строительство нового здания может обойтись в 200-300 млрд вон ($157~$236). Министерство планирует приступить к технико-экономическому обоснованию плана переселения в текущем году.