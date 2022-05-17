Сеул, 17 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. К 2026 году в Южной Корее планируют построить новую штаб-квартиру Объединённого комитета начальников штабов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующий план был представлен 17 мая на парламентском брифинге.

Сообщается, что данное решение принято в связи с тем, что после перемещения президентской резиденции в офис министерства обороны ключевые офисы министерства заняли часть нынешнего здания комитета.

Предполагается, что штаб-квартиру Объединённого комитета начальников штабов перенесут в столичное оборонное командование в Намтэрёне на юге Сеула, где находится поземный командный бункер страны военного времени.

По предварительным подсчетам, переезд и строительство нового здания может обойтись в 200-300 млрд вон ($157~$236). Министерство планирует приступить к технико-экономическому обоснованию плана переселения в текущем году.