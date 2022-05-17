Краснодар, , 13:14 — REGNUM Ещё 36 человек доставлены в коронавирусные стационары на территории Краснодарского края за минувшие сутки, данные на утро 17 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 16 мая, сообщалось о госпитализации 29 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом — на 20 меньше, чем накануне. Основная доля всех новых случаев заражения приходится на Краснодар, где выявлено 12 новых пациентов. Также есть заразившиеся в Лабинском районе, в Анапе, Армавире, Кущевском, Мостовском, Тбилисском районах, уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировано 259 772 случая заражения коронавирусом, 248 132 человека выздоровели, скончались 10 896 человек.

Лечение в ковид-стационарах проходят в настоящее время 403 пациента, в тяжелом состоянии на ИВЛ 20 жителей, на ЭКМО — один.