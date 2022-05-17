Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп на фоне расистского нападения в Буффало заявил, что за 18 месяцев войны в Афганистане во время его президентства не погиб ни один американский солдат. Об этом сообщает информационное агентство «Тасним».

Бойцы Navy SEAL (Морские котики) США. Афганистан

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В своём выступлении в Остине, штат Техас, он представил вводящую в заблуждение статистику, утверждая, что «мы не потеряли ни одного солдата за 18 месяцев войны в Афганистане во время моего президентства, и я ещё вел переговоры с муллой Абдул Гани Барадаром, лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Источник сообщает, что Трамп сделал это заявление вскоре после того, как 18-летний молодой человек напал на супермаркет в Буффало, убив десять человек, и сказал, что произошедшее было настоящей трагедией.

Непонятно о каком 18-месячном периоде говорил Трамп, поэтому источник издания попытался проверить его утверждение в секретных документах, но не получил ответа.

«Возможно, Трамп имеет в виду 18 месяцев в период с февраля 2020 года по август 2021 года, когда его сторонники сделали это заявление в социальных сетях без каких-либо документов подтверждений, однако Пентагон подтвердил это», — пишет USA Today.

В то время в Афганистане погибли четверо американских солдат, половина из которых — во время президентства Джозефа Байдена.

Согласно статье, если Трамп имел в виду последние 18 месяцев своего президентства, с июля 2019 года по январь 2021 года, он всё равно дал бы неверную статистику, поскольку только в 2020 году в Афганистане погибло 11 американских солдат, а всего 22 американских солдата за 18 месяцев.