Вашингтон, 17 мая 2022, 13:14 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп на фоне расистского нападения в Буффало заявил, что за 18 месяцев войны в Афганистане во время его президентства не погиб ни один американский солдат. Об этом сообщает информационное агентство «Тасним».

Бойцы Navy SEAL (Морские котики) США. Афганистан
Бойцы Navy SEAL (Морские котики) США. Афганистан

Читайте также: Трамп сравнил стрельбу в Буффало с потерями США в Афганистане за 18 месяцев

В своём выступлении в Остине, штат Техас, он представил вводящую в заблуждение статистику, утверждая, что «мы не потеряли ни одного солдата за 18 месяцев войны в Афганистане во время моего президентства, и я ещё вел переговоры с муллой Абдул Гани Барадаром, лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Источник сообщает, что Трамп сделал это заявление вскоре после того, как 18-летний молодой человек напал на супермаркет в Буффало, убив десять человек, и сказал, что произошедшее было настоящей трагедией.

Непонятно о каком 18-месячном периоде говорил Трамп, поэтому источник издания попытался проверить его утверждение в секретных документах, но не получил ответа.

«Возможно, Трамп имеет в виду 18 месяцев в период с февраля 2020 года по август 2021 года, когда его сторонники сделали это заявление в социальных сетях без каких-либо документов подтверждений, однако Пентагон подтвердил это», — пишет USA Today.

В то время в Афганистане погибли четверо американских солдат, половина из которых — во время президентства Джозефа Байдена.

Согласно статье, если Трамп имел в виду последние 18 месяцев своего президентства, с июля 2019 года по январь 2021 года, он всё равно дал бы неверную статистику, поскольку только в 2020 году в Афганистане погибло 11 американских солдат, а всего 22 американских солдата за 18 месяцев.