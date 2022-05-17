Москва, 17 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание» принял участие заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Общество «Знание» Просветительский марафон

Дмитрий Песков выступил с лекцией на тему «Информационные войны. Игра без правил». Спикер отметил, что в настоящее время Россия сталкивается с беспрецедентным накалом информационной войны — потоками лжи, фейков и инсценировок. По его словам, коллективный Запад готов на все, чтобы не дать России жить и развиваться так, как мы хотим. Дмитрий Песков заявил об отстаивании Россией своих интересов, подчеркнув, что, если государство не проявляет настойчивости и принципиальности по главным вопросам существования, это государство теряет свою независимость, суверенитет, способность самостоятельно мыслить и принимать решения.

«На протяжении как минимум пары десятилетий Россия развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования, развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты и возможности», — заявил Дмитрий Песков в своем выступлении.

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации, в настоящее время наша страна находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Но Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей, в том, что «все будет хорошо».

Невозможно изолировать 1/6 часть суши ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно. У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Любая война заканчивается миром. Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах, — отметил Дмитрий Песков.

В центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников — государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

Программа первого дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» также включает приветственное выступление первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, выступления заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, журналиста и теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва, а также народного артиста Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрия Певцова («Новые люди»).

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