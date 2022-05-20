Якутск, , 18:12 — REGNUM Благодаря поступающим по нацпроектам «Здравоохранение» специализированным автомобилям в медицинские учреждения Якутии удалось значительно повысить качество предоставляемой помощи населению особенно в удалённой местности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный врач Центральной больницы Чурапчинского района республики Артем Ксенофонтов.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

Читайте также: Якутия по нацпроекту закупит более 50 машин скорой помощи

Чурапчинская ЦРБ получила по нацпроекту четыре автомобиля: машину медицинской скорой помощи, диагностический комплекс и две автомашины, предназначенные для транспортировки больных, для перевоза медикаментов и для врачебных амбулаторий.

С появлением нового автомобиля были оперативно организованы выезды по всем труднодоступным наслегам для медицинских осмотров, диспансеризации, вакцинации населения на местах. Также эти транспортные средства будут использоваться для транспортировки больных из отдаленных наслегов при отсутствии летной погоды и невозможности применения санитарной авиации.

«Учитывая территориальные особенности Якутии, такие как дальние расстояния между населенными пунктами, автотранспорт несомненно является ключевым звеном в оказании качественной медицинской помощи для населения сельских территорий. На сегодняшний день решение этого вопроса стало одним из ключевых пунктов реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике», — прокомментировал Артём Ксенофонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии для медучреждений в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» планируется приобрести 53 автомобиля скорой помощи.