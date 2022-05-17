Москва, , 13:10 — REGNUM Составлен список зарубежных стран, куда российские туристы смогут лететь летом 2022 года на отдых прямыми авиарейсами без пересадок. В список входят 19 стран, из них с пляжным отдыхом на курортах — десять, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пляж Пресс-служба администрации Краснодарского края

В перечень стран с пляжным отдыхом, доступных на прямой авиаперевозке из России вошли Турция, Египет, ОАЭ, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка, Бахрейн, Израиль и Абхазия и Казахстан.

В списке непляжных зарубежных направлений, куда есть прямые рейсы из РФ оказались Сербия, Иран, Индия, Венесуэла, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Киргизия и Таджикистан

Также для российских туристов открыты страны без прямых авиарейсов с пересадками. Среди популярных в этой категории направлений пляжного отдыха — Таиланд, Сейшелы, Маврикий, Индонезия (Бали), Вьетнам, Малайзия, Иордания и Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM. любимыми видами отдыха жителей России в любое время года являются путешествие и отпуск на пляже.

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