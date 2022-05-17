Грозный, , 13:08 — REGNUM В Чечню 16 мая с рабочей поездкой прибыл руководитель Татарии Рустам Минниханов. В аэропорту города Грозный его встречали глава Чечни Рамзан Кадыров, премьер-министр Муслим Хучиев, другие представители органов власти.

Министр культуры Чечни Айшат Кадырова и глава Татарии Рустам Минниханов Vk.com

Первой точкой маршрута Минниханова в Чечне стало посещение могилы первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова в селении Ахмат-Юрт. В рамках поездки также официальная встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой будут обсуждены вопросы сотрудничества между двумя республиками.

Глава Татарии, кроме того, примет участие в торжественной церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси». Она пройдет на автодроме «Крепость Грозная».