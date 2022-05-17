* Meta — запрещённая в России организация

Москва, , 13:07 — REGNUM Сервисы американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут разблокировать в России при условии соблюдения российских законов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 мая журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он напомнил, что названная компания не стала удалять материалы экстремистского характера, противоречащие российским законам. Эту проблему в компании отказывались обсуждать на протяжении нескольких лет.

«Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможной разблокировке соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещённой в стране за экстремизм, Песков отметил, что не стал бы этого исключать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в принадлежащих Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соцсетях распространялись призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Суд по иску Генпрокуратуры запретил сервисам компании работать на территории РФ.

Читайте также: Суд постановил, что Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает конституционному строю РФ