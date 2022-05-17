* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 17 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Сервисы американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут разблокировать в России при условии соблюдения российских законов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 мая журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он напомнил, что названная компания не стала удалять материалы экстремистского характера, противоречащие российским законам. Эту проблему в компании отказывались обсуждать на протяжении нескольких лет.

«Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможной разблокировке соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещённой в стране за экстремизм, Песков отметил, что не стал бы этого исключать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в принадлежащих Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соцсетях распространялись призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Суд по иску Генпрокуратуры запретил сервисам компании работать на территории РФ.

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