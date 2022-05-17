Белгород, 17 мая 2022, 13:10 — REGNUM Пользователь социальной сети отправился в колонию за распространение материала, оправдывающего терроризм, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 мая официальный представитель УСФБ по Белгородской области Оксана Ищенко.
Белгородец разместил на странице во «Вконтакте» текст в поддержку террористической деятельности, сопроводив его фотографией преступников. Это сообщение предназначалось для широкого круга лиц, в том числе, заметили его и оперативники.
Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичном оправдании терроризма и назначил ему два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.