Белгород, 17 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пользователь социальной сети отправился в колонию за распространение материала, оправдывающего терроризм, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 мая официальный представитель УСФБ по Белгородской области Оксана Ищенко.

ИА REGNUM Социальные сети

Белгородец разместил на странице во «Вконтакте» текст в поддержку террористической деятельности, сопроводив его фотографией преступников. Это сообщение предназначалось для широкого круга лиц, в том числе, заметили его и оперативники.

Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичном оправдании терроризма и назначил ему два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.