Тюмень, 17 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен вердикт в отношении торговца суррогатным алкоголем, которым отравились пять человек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области Суррогатный алкоголь

Установлено, что в период с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года Ниджат Н. торговал немаркированным алкоголем под этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота». В результате пятеро его покупателей отравились контрафактом и погибли. Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Предприниматель признан виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в торговые точки Тюмени несколькими лицами под видом водки была сбыта нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной «водки» погибли девять человек. По факту гибели людей были возбуждены уголовные дела в отношении 14 лиц, причастных к торговле суррогатным алкоголем.