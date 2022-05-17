Москва, , 13:05 — REGNUM Западные страны ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, гибридная война — это то, что «сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись, это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают развединформацию.

«Нет. Это дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война. Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что-то, что они делают, — это война», — сказал Песков в ходе просветительского марафона общества «Знание».

Как сообщало ИА REGNUM, ране Песков заявил, что существование России — раздражитель для Запада. Западные страны готовы на всё, чтобы Россия не развивалась.

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