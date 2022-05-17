Москва, 17 мая 2022, 13:05 — REGNUM Западные страны ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, гибридная война — это то, что «сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись, это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают развединформацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ране Песков заявил, что существование России — раздражитель для Запада. Западные страны готовы на всё, чтобы Россия не развивалась.
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