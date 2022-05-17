Воронеж, , 13:05 — REGNUM В Воронежской области в ковид-стационары попали ещё 49 пациентов, данные за сутки опубликованы 17 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 16 мая, сообщалось о госпитализации 23 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Воронежской области подтверждено 136 новых случаев заражения коронавирусом, что на 27 случаев меньше, чем накануне. Новых смертей среди пациентов с COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 382 973 случая заражения коронавирусом, выздоровели 372 399 человек, 8 274 ковид-пациента скончались.