Париж, 17 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Управляющий директор французской энергетической компании Engie Кэтрин Макгрегор подтвердила, что компания продолжит закупать российский газ, сообщает Le Parisien.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Кэтрин Макгрегор заявила, что Engie «договорилась о решении» с российским «Газпромом» по поводу требований России об оплате газа в рублях.

По ее словам, найденное решение соответствует как ожиданиям России, так и европейским санкциям.

Напомним, в конце апреля компания Engie заявила, что готова обойтись без российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, французская энергетическая компания Engie заявила 17 мая, что ведет переговоры с «Газпромом» об изменении схемы оплаты поставок российского газа.