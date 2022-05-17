Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши намерен через суд потребовать компенсацию ущерба от деятельности бывшего гендиректора телеканала Ники Гварамии и других лиц. Об этом говорится в обнародованном заявлении Халваши.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на приговор Тбилисского городского суда, который признал Гварамию и бывшего финансового директора «Рустави 2» Каху Дамения виновными в растрате 6,8 млн лари (около $2,3 млн) из средств телекомпании.

«На основании приговора по уголовному делу я немедленно подам гражданский иск в суд», — заявил владелец канала.

Халваши отметил, что его компания до сих пор не оправилась от полученного ущерба. Он уверен, что Гварамия с сообщником намеренно пошли финансовое преступление, понимая, что канал скоро вернут законному владельцу.

Напоминм, Гварамия возглавлял телеканал «Рустави 2» с 2012 до 2019 год, пока его по суду не вернули прежним владельцам. После увольнения бывший гендиректор основал телекомпанию «Мтавари архи». Новый телеканал занял непримиримую позицию к властям страны, в связи с чем после признания Гварамии виновным, в оппозиции заявили, что это дело «политически мотивировано».

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