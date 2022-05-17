Токио, 17 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Издательская компания Koei Tecmo и студия DMM Games назвали дату релиза ПК-версии игры Touken Ranbu Warriors. Об этом 17 мая сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Стандартная и Deluxe-версия Touken Ranbu Warriors появятся в каталоге сервиса Steam 24 мая 2022 года. Разработчики сообщили, что вариант игры для ПК будет поддерживать разрешение 4K и частоту обновление экрана 60 FPS (кадров в секунду). Отметим, что DMM Games уже разместила на странице проекта в Steam демоверсию.

Напомним, Touken Ranbu Warriors — это историческая экшн-игра, выполненная в аниме-стилистике. Её сюжет расскажет драматическую историю, которая имела место в Японии периода Сэнгоку.