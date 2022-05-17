Москва, 17 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Стартовал федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — мероприятия марафона проходят в Москве и других городах России с 17 по 19 мая. В центре дискуссий, лекций и мастер-классов марафона «Новые горизонты» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.

Общество «Знание» Просветительский марафон

С приветственным словом к зрителям и участникам марафона обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Новый виток конкурентной борьбы, энергетический и продовольственный кризис в мире говорят о том, что всем важно осознать: мир меняется необратимо. Поэтому ждать, пока мир поменяется обратно, что все снова станет так, как было раньше, нельзя. Ведь мир больше не станет прежним, и, если сейчас чего-то ждать, это значит, что новый мир будут формировать без нас. Любой глобальный кризис — всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их — значит, определяться, принимать решения и действовать», — заявил Сергей Кириенко, открывая марафон «Новые горизонты» на московской площадке на ВДНХ.

Как отметил Сергей Кириенко, важно не упустить новые возможности, которые открываются в изменившихся условиях.

«А как можно определяться, принимать решения и действовать в условиях таких глобальных перемен? Мне кажется, что наступает то самое время, когда формулировка «Знание — сила» становится абсолютно не теоретической, а практической. Ведь для того, чтобы воспользоваться возможностями происходящих перемен в мире, нужно знать, нужно уметь, нужно иметь волю для того, чтобы действовать», — сказал Сергей Кириенко.

По словам первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, России есть что предложить миру вместо набирающей популярность культуры отмены:

«Попытка все, что вам не нравится, или все, что не совпадает с вашей точкой зрения, просто взять и отменить — не наш путь. Мы сможем вместо культуры отмены предложить не только для себя, но и для всех, культуру уважения, культуру справедливости, культуру традиций, культуру открытий и движения вперед. Именно этому посвящен наш марафон, и именно поэтому он называется «Новые горизонты». Я хотел бы сегодня сказать большое спасибо и вам за то, что вы находите время принять в этом участие, и всем лекторам, спикерам, гостям, которые придут на наш марафон в течение этих трех дней».

Онлайн-трансляции с площадок марафона доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

В центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников — государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа первого дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» включает выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя Руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, а также народного артиста РФ, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрия Певцова.

Следите за новостями марафона в телеграм-канале пресс-службы Российского общества «Знание».

Напомним, первый федеральный Просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября. Два марафона объединили свыше 400 выдающихся спикеров, точки включений были организованы из 44 городов, трансляции марафонов набрали более 200 млн просмотров в интернете. Просветительские марафоны стали открытой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями, они завоевали доверие и получили признание у молодежной аудитории.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.