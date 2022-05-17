Сергей Кириенко выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты»
Москва, 17 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Стартовал федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — мероприятия марафона проходят в Москве и других городах России с 17 по 19 мая. В центре дискуссий, лекций и мастер-классов марафона «Новые горизонты» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
С приветственным словом к зрителям и участникам марафона обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Как отметил Сергей Кириенко, важно не упустить новые возможности, которые открываются в изменившихся условиях.
По словам первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, России есть что предложить миру вместо набирающей популярность культуры отмены:
Онлайн-трансляции с площадок марафона доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.
В центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников — государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа первого дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» включает выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя Руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, а также народного артиста РФ, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрия Певцова.
Следите за новостями марафона в телеграм-канале пресс-службы Российского общества «Знание».
Напомним, первый федеральный Просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября. Два марафона объединили свыше 400 выдающихся спикеров, точки включений были организованы из 44 городов, трансляции марафонов набрали более 200 млн просмотров в интернете. Просветительские марафоны стали открытой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями, они завоевали доверие и получили признание у молодежной аудитории.
Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.