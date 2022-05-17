Триполи, 17 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Сторонники двух конкурирующих правительств Ливии вступили в открытый военный конфликт на улицах Триполи. Об этом 17 мая сообщает Al-Hadath.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, ранее в город въехали члены правительства страны под руководством премьер-министра Фатхи Башага, назначенного на должность парламентом страны.

Во вторник, 17 мая, сторонники другого ливийского правительства, возглавляемого Абдель-Хамидом Дабайбой, атаковали конкурентов и нанесли им тяжёлые потери.

В результате столкновений Фатхи Башага был вынужден покинуть Триполи, однако, по данным журналистов, боевые действия в городе продолжаются. Также сообщается о том, что в небе над городом барражируют военные беспилотники турецкого производства.