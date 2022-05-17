Александровск, Пермский край, 17 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Пермском крае к административной ответственности привлечён глава Александровского муниципального округа. Причиной стало нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Uriston.com Штраф

Чиновники администрации проигнорировали обращения жителя поселка Яйва об экологической проблеме. Суд, рассмотрев дело, привлёк главу муниципального образования к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан оштрафован также на 5 тыс. рублей и глава Еловского муниципального округа. В ноябре 2021 года местный житель обратился на личный прием к главе администрации Еловского муниципального округа по поводу законности деятельности пилорамы, а также содержания и выпаса скота в деревне Мичура.

Ответ заявителю был направлен по истечении двух с половиной месяцев со дня обращения, при этом не содержал информации по существу поставленных вопросов, а также о принятии каких-либо административных мер воздействия к нарушителю.