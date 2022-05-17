Ростовские власти будут оперативнее отвечать на публикации в СМИ
Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Власти Ростовской области будут оперативнее отвечать на публикации в СМИ. Соответствующий документ за подписью губернатора Василия Голубева утверждён на заседании донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 мая.
Постановление принято «в целях повышения качества реагирования на публикации в средствах массовой информации, содержащие факты нарушения законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан». Координировать деятельность донских чиновников по работе с негативными публикациями в СМИ, оказывать методическую помощь поручено министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Согласно документу, чиновникам следует принимать эффективные меры реагирования на публикации в СМИ, организовать работу по подготовке ответов.
«Подготовка и направление ответа на публикацию осуществляется не позднее трёх рабочих дней со дня получения информации от министерства», — сказано в документе.
При этом ответ на публикацию должен содержать информацию о мерах, принятых для решения проблемного вопроса, сроках его решения. В ином случае необходимо дать обоснованную информацию о невозможности решения вопроса со ссылками на соответствующие правовые акты.
ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году донской губернатор Василий Голубев поручил руководителям муниципальных образований Ростовской области реагировать на жалобы жителей оперативнее губернатора.