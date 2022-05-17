Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Власти Ростовской области будут оперативнее отвечать на публикации в СМИ. Соответствующий документ за подписью губернатора Василия Голубева утверждён на заседании донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

Постановление принято «в целях повышения качества реагирования на публикации в средствах массовой информации, содержащие факты нарушения законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан». Координировать деятельность донских чиновников по работе с негативными публикациями в СМИ, оказывать методическую помощь поручено министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Согласно документу, чиновникам следует принимать эффективные меры реагирования на публикации в СМИ, организовать работу по подготовке ответов.

«Подготовка и направление ответа на публикацию осуществляется не позднее трёх рабочих дней со дня получения информации от министерства», — сказано в документе.

При этом ответ на публикацию должен содержать информацию о мерах, принятых для решения проблемного вопроса, сроках его решения. В ином случае необходимо дать обоснованную информацию о невозможности решения вопроса со ссылками на соответствующие правовые акты.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году донской губернатор Василий Голубев поручил руководителям муниципальных образований Ростовской области реагировать на жалобы жителей оперативнее губернатора.