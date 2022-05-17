Мадрид, 17 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Сразу 15% преступлений в Испании совершаются в сфере киберпреступности, и это число постоянно растёт. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на главу испанской полиции Франсиско Пардо.

geralt Киберпреступность

Отмечается, что такая угрожающая тенденция вынудила Национальную полицию провести с 2019 года по 2021 год в общей сложности 1033 расследования в этой области.

В результате расследований в сфере киберпреступлений за два года было совершено 2535 арестов, заявил Пардо.