Барнаул, , 15:07 — REGNUM В Барнауле, благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», к 2024 году планируется полностью благоустроить парк культуры и отдыха «Изумрудный», где в советские времена был красивейший пруд. Работы ещё не закончены, но уже сейчас там наблюдается аншлаг, востребованность парка стала видна, что называется, «невооружённым глазом».

Скандинавская ходьба в парке «Изумрудный»

После прошлогоднего обустройства центральной аллеи с сетью дорожек внутри парка и велобеговой дорожки, идущей по периметру парка, в сезоне-2022 горожан в «Изумрудном» стало настолько много, что периодически здесь движение становится плотнее, чем на главном городском — Ленинском проспекте

Спортивные мероприятия в парке «Изумрудный»

По мнению руководителя КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислава Вакаева, появление новых точек притяжения (велосипедные дорожки, детские площадки, центральная аллея и зона для выгула собак) привели к кратному росту посещений. В своём телеграм-канале 17 мая он также сообщил:

«Появление спортивных площадок по периметру велобеговой дорожки дало возможность ряду вузов и ссузов проводить здесь занятия физкультурой. Так, только студентов АГМУ в парке занимается около 3000 тысяч. А ведь кроме этого, мы начали организовывать массу всевозможных событий, что привлечет (и привлекает) еще больше людей».

По оценке Вакаева, строительство в 2022 году набережной и многофункциональной площади вокруг пруда приведет к еще большему росту числа посещений.

«Уверен, это место станет одним из любимых мест отдыха барнаульцев и гостей города. И тогда здесь будет настоящий аншлаг. Безусловно, это меня радует, но и тревожит одновременно. Ведь многие люди идут в парк для того, чтобы отдохнуть здесь от городской суеты. И вместо этого увидят здесь массовые скопления людей. Что же делать? Ответ очевиден: строить новые парки!

Свой «Изумрудный» должен быть у каждого района Барнаула. Вот почему я рад тому, что начались работы по восстановлению «Юбилейного». Вот почему требую строительства нового парка за ТЦ «Европа». Вот почему выступаю за масштабную реконструкцию парка Центрального района. Только тогда мы сможем по-настоящему «разгрузить» «Изумрудный». И создать комфортную среду для жизни всех барнаульцев», — пояснил Вакаев

Барнаул. К 2024 году планируется полностью благоустроить парк культуры и отдыха «Изумрудный» Мэрия Барнаула

В том, что совсем скоро в Изумрудном» каждый сможет найти свой формат отдыха, уверен председатель попечительского совета Фонда «Защитники Отечества» Артем Шамков.

«Этот парк мне близок с детства. И если сравнить его текущее состояние с тем, что было раньше, ощущается колоссальная разница. Общаясь с жителями, мы понимаем, что это место им действительно нужно. Горожане ждут дальнейшего развития парка, поэтому последующие этапы его восстановления будут проводиться также в плановом режиме и в 2024 году мы увидим полностью реконструированный и современный парк», — рассказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Жильё и городская среда» повышает комфорт горожан и делает жизнь лучше. К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.

До 30 мая продолжают выбирать территории на портале za.gorodsreda.ru, которые будут благоустроены в 2023 году. Всего в списке 37 общественных пространств. В числе лидеров — парк культуры и отдыха «Центральный», зеленый сквер на площади Октября и Сиреневый бульвар.

Также идет голосование за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

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