Барнаул, 17 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Барнауле благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» к 2024 году планируется полностью благоустроить парк культуры и отдыха «Изумрудный», где в советские времена был красивейший пруд. Работы ещё не закончены, но уже сейчас там наблюдается аншлаг — востребованность парка стала видна, что называется, «невооружённым глазом».

Скандинавская ходьба в парке «Изумрудный»

После прошлогоднего обустройства центральной аллеи с сетью дорожек внутри парка и велобеговой дорожки, идущей по периметру парка, в сезоне-2022 горожан в «Изумрудном» стало настолько много, что периодически здесь движение становится плотнее, чем на главном городском — Ленинском проспекте.

Спортивные мероприятия в парке «Изумрудный»

По мнению руководителя КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислава Вакаева, появление новых точек притяжения (велосипедные дорожки, детские площадки, центральная аллея и зона для выгула собак) привело к кратному росту посещений. В своём телеграм-канале 17 мая он также сообщил:

«Появление спортивных площадок по периметру велобеговой дорожки дало возможность ряду вузов и ссузов проводить здесь занятия физкультурой. Так, только студентов АГМУ в парке занимается около 3000. А ведь, кроме этого, мы начали организовывать массу всевозможных событий, что привлечет (и привлекает) еще больше людей».