Луганск, 17 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Более 15 тыс. украинских солдат и наёмников оказались в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской Народной Республике. Об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил 17 мая в эфире Первого канала.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Он подтвердил, что в этом районе «огромная группировка националистов из ВСУ» попала в окружение. Бойцов в ней менее 20 тысяч.

«Тысяч 15-16 в полном объёме будет», — сказал Киселёв.

Подразделения ВСУ под Лисичанском и Северодонецком, добавил он, стремятся нанести максимальный ущерб инфраструктуре, так как восстанавливать её придётся России. Также они хотят на долгие годы запугать население.

Командование могло сбежать, а войскам дать приказ стоять насмерть. Так было в Рубежном, напомнил помощник министра.

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