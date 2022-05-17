Махачкала, 17 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Власти Дагестана помогут жителям районов нагорного Дагестана, которые несколько лет строят «Дорогу предков» или «народную дорогу», как её окрестили из-за того, что строительство ведется на пожертвования. Решение об оказании поддержки населению принято 16 мая на совещании под руководством председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

«Актуальность строительства дороги Новый Чиркей — Гимры протяженностью 30 км с последующим устройством асфальтобетонного покрытия и строительством моста длиной около 140 погонных метров объясняется целым рядом факторов. В частности, в период проведения ремонтных работ в Гимринском тоннеле, а также зимой, из-за заснеженности, проезд по основной дороге становится затруднительным», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Благодаря короткой дороге жители смогут свободно перемещаться в любое время года на всех видах транспорта. В сезон высокого туризма актуальность дороги также вызвана интересом к Сулакскому каньону, из-за чего растет транспортный поток.

Как сообщало ИА REGNUM, Дорогу предков — «Бузнасан нух» — в Дагестане возводят с 2015 года. Она соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго — равнинный Дагестан с его горной частью. Инициатива строительства дороги принадлежит Духовному управлению мусульман Дагестана. На месте древней дороги нет крутых подъемов, она вдвое короче, и не будет ограничений для проезда крупногабаритного транспорта.