Власти Дагестана помогут достроить «народную дорогу»
Махачкала, 17 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Власти Дагестана помогут жителям районов нагорного Дагестана, которые несколько лет строят «Дорогу предков» или «народную дорогу», как её окрестили из-за того, что строительство ведется на пожертвования. Решение об оказании поддержки населению принято 16 мая на совещании под руководством председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Благодаря короткой дороге жители смогут свободно перемещаться в любое время года на всех видах транспорта. В сезон высокого туризма актуальность дороги также вызвана интересом к Сулакскому каньону, из-за чего растет транспортный поток.
Как сообщало ИА REGNUM, Дорогу предков — «Бузнасан нух» — в Дагестане возводят с 2015 года. Она соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго — равнинный Дагестан с его горной частью. Инициатива строительства дороги принадлежит Духовному управлению мусульман Дагестана. На месте древней дороги нет крутых подъемов, она вдвое короче, и не будет ограничений для проезда крупногабаритного транспорта.