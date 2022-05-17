Москва, 17 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Украинские неонацисты и боевики, прятавшиеся в бомбоубежищах завода «Азовсталь», давно хотели сдаться в плен. Об этом 17 мая заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

«Металлургический комбинат Азовсталь (сс)MOs810

Единственное, что сдерживало украинские вооруженные формирования — это позиция Киева. Однако в итоге президент Украины Владимир Зеленский дал им разрешение выполнить все требования России об условиях сдачи в плен.

«Подготовка к этому велась задолго. Признаки того, что они готовы к сдаче были давно. Осталось утрясти формальности. Они давно согласились с требованиями российских военных. Оставалось ратифицировать на уровне Киева, чтобы Зеленский дал добро на их выход с Азовстали. Зеленский это сделал», — сказал Ходаковский.