Москва, 17 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В данный момент еще ведется подбор кандидатур на посты послов России в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 17 мая рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Идет подбор, в процессе», — сказал он в ответ на вопрос о выборе кандидатур на должность послов России в республиках Донбасса.

В то же время, Руденко подчеркнул, что российское внешнеполитическое ведомство не спешит в этом вопросе, так как в данный момент главным является выполнение всех целей спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит на то, каким образом НАТО будет использовать территорию Швеции и Финляндии.