Брянск, 17 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В колонию общего режима отправится 47-летний житель Брянска за незаконный сбыт оружия и боеприпасов — апелляционную жалобу чёрного копателя отклонил областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Один из инструментов для раскопок

В октябре 2020 года в лесном массиве в Володарском районе Брянска мужчина во время незаконных раскопок обнаружил три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемёт калибра 7,62 мм образца 1943 года и свыше 130 патронов. Оружие и боеприпасы он спрятал в одном из частных домов в Советском районе города и попытался продать их почти за 500 тысяч рублей. На сделку пришли оперативники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Осужденный и его адвокат оспорили приговор в апелляционном порядке, однако Брянский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, не нашёл оснований для изменения или отмены приговора.